Vaccini, a Capri entro domenica vaccini all’80% dei residenti. Ischia: Dosi per tutti in un mese

Vaccinare l’80% della popolazione over 16 di Capri entro domenica 2 maggio. Questo l’obiettivo della campagna di immunizzazione in corso sull’isola azzurra che, spiega il sindaco di Anacapri Alessandro Scoppa, “procede con rapidità ed efficienza, frutto di una decisiva sinergia tra Regione Campania, Asl, volontari, Protezione Civile e Amministrazioni Locali”. Il Comune di Anacapri in una nota ricorda che “la soglia per l’immunità di gregge contro l’infezione da Covid-19 è dell’80% circa della popolazione over 16, soglia che abbatterebbe anche l’indice Rt. L’idea è quella di raggiungere, entro domenica 2 maggio, la suddetta quota di vaccinati, in modo da ottenere una situazione che ci permetta di vivere la nostra isola con più tranquillità e meno restrizioni”. Oltre alla naturale tutela della salute pubblica, la vaccinazione “garantirà benefici anche alle scuole, ai cinema, ai trasporti marittimi e a tutte le attività collegate al turismo. Tutto ciò contribuirà a fornire una migliore immagine di Anacapri e Capri per tutti quei visitatori che, nell’atto di prenotare le proprie vacanze, preferiranno luoghi ad ampia immunizzazione, e quindi più sicuri”. Ecco perché l’Amministrazione di Anacapri esorta “chi non lo avesse ancora fatto ad aderire alla campagna vaccinale nel più breve tempo possibile, entro le prossime 48 ore, in modo di ottenere l’obiettivo prefissato e cogliere a pieno l’occasione che il presidente De Luca ci ha messo a disposizione, ovvero quella di assestare un decisivo colpo alla diffusione di questo virus che tanti disagi e drammi ha creato. La vaccinazione diffusa non sarà l’unico scudo di protezione contro il Covid, ma noi riteniamo debba essere il primo da alzare in questo momento. Una volta raggiunto un ampio grado di immunizzazione – conclude la nota – sarà infatti molto più semplice attuare protocolli e programmazioni ideali per il rilancio totale dell’isola di Capri”.

L’isola verde è pronta

“Aspettiamo che si concludano le operazioni a Procida, poi potremo partire anche qui e credo che in 3-4 settimane riusciremo a chiudere”. Così Francesco Del Deo, sindaco di Forio, uno dei 6 comuni dell’isola d’Ischia, facendo all’Adnkronos il punto sulla campagna vaccinale. Ischia conta complessivamente circa 70mila abitanti, 45mila dei quali sono in età vaccinabile. “Ad oggi sono stati vaccinati circa 16mila ischitani”, spiega Del Deo. Completare la vaccinazione dei quasi 30mila cittadini che non hanno ancora ricevuto la somministrazione è quindi l’obiettivo da perseguire con un’accelerata nelle operazioni che sarà possibile appena sarà finita la campagna a tappeto sulla vicina isola di Procida, sulla quale, come per Ischia, è competente la Asl Napoli 2 Nord: “Procida è più piccola e con 3.200 vaccini si può completare l’immunizzazione, quindi si è detto di completare Procida per poi avere un maggiore presenza di medici da spostare a Ischia per potenziare le vaccinazioni. C’è un clima di grande collaborazione fra noi – spiega Del Deo – perché il problema delle isole minori è uguale per tutti”. Sono due i centri vaccinali attivi sull’isola, uno nel comune di Ischia e uno nel comune di Forio, dove sono in corso le vaccinazioni sui cittadini della fascia d’età tra i 50 e i 59 anni. I due hub, sostiene Del Deo, “sono sufficienti ma cercheremo di allungare i turni, magari dalle 7 alle 21 per poter fare due turni”. Del Deo è anche presidente dell’Ancim (Associazione nazionale Comuni isole minori), associazione che riunisce i 35 Comuni che insistono sulle piccole isole italiane, nei territori di 7 regioni (Liguria, Toscana, Lazio, Sardegna, Campania, Sicilia, Sardegna). In questa veste, Del Deo ha incontrato il commissario di governo per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, sottoponendogli la problematica delle isole minori e presentando il piano ad hoc per la vaccinazione sulle isole: “Ci stiamo mettendo d’accordo con la struttura commissariale per un calendario delle vaccinazioni per le isole minori – racconta – ma uno dei problemi è la mancanza dei medici, anche per questo il commissariato ha contattato i rappresentanti dei medici in pensione. Serve un’accelerazione, in Italia siamo al 30%, ormai è già maggio e siamo in grosso ritardo sulla stagione estiva”, conclude.

A Procida tocca ai quarantenni

Prosegue a pieno ritmo la campagna di vaccinazione di massa sull’isola di Procida. Ieri, in occasione della prima giornata dedicata agli over 50, sono state somministrate circa 700 dosi di vaccino. Numeri analoghi sono previsti nella giornata di oggi, con la convocazione dei cittadini di età compresa tra i 40 e i 49 anni attesi al centro vaccinale allestito in via straordinaria nella sede del Comune. Il vaccino maggiormente utilizzato è il monodose Janssen di Johnson & Johnson, scelta che guarda anche alle esigenze della comunità procidana composta in larga parte da naviganti e marittimi, spesso chiamati a partire senza un determinato preavviso e a distanza di poco tempo, e che quindi potrebbero avere difficoltà a rispettare il calendario della doppia somministrazione. La campagna di vaccinazione a tappeto è stata organizzata dalla Asl Napoli 2 Nord, competente su 32 comuni della provincia di Napoli tra cui le isole Ischia e PROCIDA, in esecuzione di quanto stabilito dall’ordinanza firmata il 23 aprile dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, con la quale veniva dato mandato alle Asl competenti sul territorio delle isole minori, “ad avvenuto completamento delle vaccinazioni delle fasce ‘fragili’ della popolazione”, di organizzare il calendario delle vaccinazioni dell’intera popolazione, secondo un ordine decrescente per fasce d’età. Dopo gli over 50 ieri e la fascia d’età 40-49 di oggi, domani, venerdì 30 aprile, toccherà ai procidani di età compresa tra i 30 e i 39 anni, sabato 1° maggio sarà la volta dei giovani tra i 18 e i 29 anni. La Asl Napoli 2 conta di somministrare almeno la prima dose, o nel caso del vaccino Janssen l’unica dose, a tutta la popolazione procidana entro sabato, ma chi non si sarà vaccinato o non si è prenotato sulla piattaforma regionale potrà comunque recuperare in seguito.