Vaccini anti Covid, arrivi a rilento: sos di De Luca. In Campania iniettate circa 270 mila dosi (su 301 mila)

Sono 268.490 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Campania sulle 301.305 finora ricevute. Con una percentuale dell’89,1%, la Campania resta tra le prime regioni italiane, anche se i ritardi nell’invio delle fiale, registrati a livello nazionale, stanno rallentando l’attività messa in campo dalla Regione. È stato lo stesso presidente Vincenzo De Luca, infatti, a spiegare che non sarà possibile completare il processo entro il 2021, come ipotizzato inizialmente, evidenziando che con questi ritmi si rischia di finire nel 2023. Per ovviare a questi ritardi, la Campania sta monitorando la situazione e potrebbe decidere di acquistare altre dosi in maniera indipendente.

Si continua a lavorare nei 27 hub individuati nei mesi scorsi e nei punti di vaccinazione che si sono aggiunti successivamente, anche per facilitare e accelerare la vaccinazione degli ultraottantenni. Per questa fascia della popolazione la somministrazione del farmaco è partita in maniera scaglionata nelle diverse Asl: la provincia di Caserta è stata la prima a cominciare, mentre l’Asl Na2 è partita mercoledì scorso e la Napoli 1 sabato. In base ai dati aggiornati alle 7 di questa mattina, sono quasi 30 mila le persone con più di 80 anni che hanno già ricevuto la prima dose del vaccino (29.669). Nel dettaglio, sono 24.916 quelle con età compresa tra gli 80 e gli 89 anni, 4.753 quelle con oltre 90 anni. Non sono mancati comunque i disagi: un anziano alla Mostra d’Oltremare di Napoli è stato stroncato da un infarto mentre aspettava il suo turno, mentre altri ultraottantenni, convocati al lontano ospedale di Vallo della Lucania, saranno indirizzati nel nosocomio di Agropoli, anche se questo comporterà alcuni giorni di ritardo nella somministrazione. Mentre si sta ultimando la vaccinazione del personale sanitario, nei prossimi giorni potranno accedere alla piattaforma dedicata anche le forze dell’ordine e gli uomini delle polizie municipali. Sabato scorso sono arrivate in Campania 28.400 dosi di Astrazeneca, che saranno destinate a una parte del personale docente e alle forze dell’ordine. Sono 8.000, invece, le dosi di Moderna attualmente disponibili, mentre la Campania, al pari delle altre regioni, attende nelle prossime ore l’approvazione da parte dell’Ema per il vaccino prodotto da Johnson&Johnson.