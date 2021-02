Vaccini anti Covid, il Cus di Napoli mette a disposizione i suoi impianti

Il centro universitario sportivo (Cus) di Napoli, in decisioni del comitato direttivo e del Consiglio di Presidenza, ha deliberato di mettere a disposizione tutte le sue strutture ed i suoi impianti per l’effettuazione delle vaccinazioni di massa contro il covid19. Lo rende noto Pietro Spirito, ex presidente del Porto di Napoli e ora dirigente del Cus. L’intera sede di Via Campegna a Cavalleggeri d’Aosta, la Sala Quadrifoglio a Via Cincinnati e la sala del campo di golf in via Cupa del poligono potranno essere utilizzate per consentire di accelerare il programma di vaccinazione, estendendo in questo modo i punti di somministrazione. “Lo sport universitario napoletano – spiega Spirito – si mette ancora una volta al servizio della comunità nell’interesse collettivo, consapevole anche che il raggiungimento della immunità di gregge consentirà la ripresa a pieno regime della attività sportiva, assolutamente indispensabile per i giovani”.