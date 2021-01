La Campania resta prima per dosi di vaccini anti-Covid somministrare a personale sanitario e sociosanitario, personale non sanitario e rsa. A fronte delle 101mila 145 dosi consegnate in Regione Campania, sono stati somministrati 86mila 598 vaccini, ovvero l’85,6 per cento delle dosi in possesso. Al momento 681.057 sono state somministrate su personale sanitario e sociosanitario; 136.052 al personale sanitario e 68.705 agli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali.