Vaccini, De Luca: Indispensabile un’accelerazione. Aifa valuti anche altri vaccini. Immunizzazione isole in 20 giorni

“C’è tensione, c’è preoccupazione sociale. Io credo che dobbiamo fare una messa a punto attenta anche del piano nazionale di vaccinazione”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto alla cerimonia di riapertura della strada statale 163 Amalfitana nel tratto travolto da una frana lo scorso 2 febbraio nel comune di Amalfi. “Avremmo potuto risolvere il problema del comparto turistico alberghiero – ha aggiunto De Luca – se ci fossimo dotati di un quantitativo aggiuntivo di vaccini rispetto a quelli contrattualizzati dall’Europa. Finché non immunizziamo i nostri operatori avremo sempre difficoltà ad attivare le attività economiche. Su questo credo che sia indispensabile avere un’accelerazione: bisogna vedersi, darsi tempi straordinari anche come Aifa per valutare altri vaccini, perché se non abbiamo a disposizione milioni di vaccini da somministrare è chiaro che rischiamo di avere sempre una grande fatica. Dobbiamo darci tempi di decisione straordinari”.

Nel comparto turistico-alberghiero, “gli operatori sono esasperati. Ma stiamo combattendo, in qualche caso da soli, per far capire che i tempi di decisione che dobbiamo darci per il rilancio del comparto sono immediati”, aggiunge Vincenzo De Luca. Il governatore conferma: “Procederemo con la scelta che abbiamo fatto. Per le isole che hanno una situazione sanitaria più delicata, chiuderemo nell’arco di venti giorni l’immunizzazione, una volta completate le fasce a rischio. E, poi, pensiamo di fare accordi nei territori che hanno la vocazione turistica con gli operatori alberghieri per cercare di anticipare le vaccinazioni nella costiera amalfitana, nella costiera cilentana, al litorale domitio, Napoli”. “Stiamo davvero facendo l’impossibile per tenere insieme tutela sanitaria e rilancio del lavoro e dell’occupazione”, conclude.