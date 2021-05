Vaccini, Gelmini alle Regioni “Proseguire la decisa accelerazione”

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto un incontro Governo-Regioni sulla campagna vaccinale. Presenti i ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari Regionali Mariastella Gelmini, il commissario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, e il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio.

“In questi mesi e in queste settimane, in un clima di grande collaborazione, abbiamo impresso una decisa accelerazione alla campagna vaccinale – ha detto la Gelmini secondo quanto si apprende -. Grazie al lavoro del commissario Figliuolo, del capo della protezione civile Curcio e di tutte le Regioni, abbiamo raggiunto il traguardo delle 500 mila somministrazioni al giorno, e siamo pronti a fare ancora meglio. Nelle prossime settimane arriveranno milioni di nuovi vaccini, non c’è dunque alcun rischio di rimanere a corto di dosi. Ci sono tutte le condizioni per proseguire nel buon lavoro che stiamo facendo”.

