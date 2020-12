Vaccini, gli odontoiatri insorgono: Non possiamo essere lasciati fuori

“Non possiamo e non vogliamo accettare di essere dimenticati dal piano vaccinale. In Campania, Napoli in testa, ci sono 5.000 odontoiatri che devono essere inseriti tra il personale sanitario da vaccinare subito”. Sandra Frojo, presidentessa degli Odontoiatri di Napoli e provincia, non ha dubbi sulle priorità alle quali la Regione dovrà guardare nelle prime settimane del 2021. “È assurdo lasciare fuori 5.000 odontoiatri che, con il personale di studio arrivano a quasi 10.000 unità, da vaccinare. Come Commissione ci siamo fatti promotori, insieme alle altre CAO regionali, di un’iniziativa comune volta a prevedere l’inserimento dei liberi professionisti e del personale di studio tra le prime categorie interessate a ricevere la vaccinazione nella nostra regione”.

Un fronte comune che promette battaglia, per veder rispettato il diritto alla salute di migliaia di medici odontoiatri e dei loro assistenti di studio. “Qui non si tratta di favorire alcuni a danno di altri – dice Frojo – si deve guardare alle categorie più esposte, e gli odontoiatri sono certamente tra queste. Al di là di una prossimità con il paziente, che necessariamente non può indossare la mascherina, crea un rischio di contagio altissimi. Inoltre, le turbine che si usano comunemente a studio vaporizzano l’aria e rendono ancor più alto il rischio di un contagio. Tutti gli odontoiatri hanno adottato stringenti misure di sicurezza per garantire la salute dei pazienti e la propria, non accetterò di essere dimenticati in occasione delle prime vaccinazioni”.