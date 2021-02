Vaccini in azienda, Confapi: “Bene aperture su nostra proposta”

ROMA (ITALPRESS) – “Solo la più ampia e rapida copertura della campagna vaccinale contro il Covid-19 consentirà al sistema produttivo e alla società italiana di ripartire. Coniugare salute e lavoro è possibile, per questo Confapi già a dicembre ha proposto di impegnare le aziende nella vaccinazione dei lavoratori, in collaborazione con medici del lavoro, scrivendo una lettera all’allora Capo del Governo Conte, ai suoi Ministri, al Commissario Arcuri e ai Segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. Una disponibilità ribadita anche al Presidente del Consiglio Mario Draghi in sede di consultazioni. Per questo la Confederazione accoglie con viva soddisfazione l’apertura in questa direzione manifestata anche da altre organizzazioni datoriali, come Confindustria. Con l’alleanza salute e lavoro l’Italia può ripartire, le piccole e medie industrie private di Confapi sono pronte come sempre a fare la loro parte”. Così una nota di Confapi, Confederazione della piccola e media industria italiana (nella foto il presidente Maurizio Casasco).

