Vaccini, in Campania 49 mila dosi Pfizer. In arrivo anche dosi Moderna e Strazeneca

E’ appena atterrata a Napoli la consegna dei circa 49.000 vaccini Pfizer previsti per questa settimana. Lo si apprende dall’Unita’ di Crisi della Regione. I vassoi con le dosi verranno ora smistati negli hub regionali con i frigoriferi per proseguire i diversi piani di somministrazione. La spedizione doveva cominciare ieri ma si era fermata a causa delle piste ghiacciate all’aeroporto di Lipsia, in Germania. Oggi e’ in arrivo anche una spedizione di vaccini Moderna mentre da domani arriveranno le prime dosi di Astrazeneca.