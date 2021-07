Complessivamente in Campania sono stati vaccinati con la prima dose 3.453.734 cittadini. Di questi 2.504.069 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 5.957.803. I dati delle vaccinazioni in Campania, fa sapere l’Unita’ di Crisi, sono aggiornati alle 18.00 di oggi. Vaccini, in Campania oltre 2 milioni e mezzo di persone hanno ricevuto la seconda dose

