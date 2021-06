Vaccini, in Campania via al mix Astrazeneca-Pfizer (o Moderna). 960 under 60 convocati per la 2^ dose

Parte oggi ufficialmente in Campania la vaccinazione eterologa per la seconda dose a chi ha meno di 60 anni di età. Dopo il chiarimento tra la Regione Campania e il ministero della sanità, l’Unità di Crisi ha dato il via libera alle seconde dosi con Pfizer o Moderna per chi aveva fatto Astrazeneca in prima battuta. Le strutture locali stanno quindi facendo partire la somministrazione: la Asl Napoli 1 oggi alla Stazione Marittima di Napoli ha chiamato 960 cittadini con meno di 60 anni che riceveranno un preparato a mRna dopo la prima dose con quello anglosvedese. Nell’hub della Mostra d’Oltremare ci sono invece i convocati over 60 anni che faranno il richiamo con Astrazeneca.