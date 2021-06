Vaccini, in penisola Sorrentina 3mila dosi per il settore turistico

Sono circa 3mila i dipendenti delle imprese alberghiere locali cui e’ stata somministrata almeno la prima dose del vaccino anti-Covid all’interno dell’hub allestito da Federalberghi Penisola Sorrentina in collaborazione con l’Asl Napoli 3 Sud, in quasi un mese di attivita’. “Abbiamo centrato il nostro duplice obiettivo – sottolinea Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi Penisola Sorrentina – Aver immunizzato la totalita’ del personale delle strutture alberghiere aderenti alla nostra associazione consentira’ a dipendenti e collaboratori di lavorare tranquillamente, ma rappresenta anche un incentivo per i turisti che ora possono prenotare il loro soggiorno in penisola sorrentina dove troveranno alberghi sicuro e attrezzati per affrontare eventuali emergenze. Soprattutto, pero’, Federalberghi ha offerto nel suo hub la vaccinazione a migliaia di persone che non lavorano nelle strutture, contribuendo cosi’ a velocizzare la campagna di immunizzazione in tutta la penisola sorrentina”.