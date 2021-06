Vaccini, oggi in Campania 300 mila dosi Pfizer (anche per i richiami degli under 60 con 1^ dose Astrazeneca)

Arriva oggi in Campania la spedizione settimanale di vaccini da Roma, con 300.000 dosi di Pfizer. Resta questa la quota al momento destinata alla Regione, nonostante il governatore De Luca abbia chiesto un aumento visto che la somministrazione si sta allargando ai giovani, parte della popolazione che in Campania è più abbondante che in altre Regioni. I Pfizer da oggi verranno usati per le prime dosi agli under 60, i richiami ma anche le seconde dosi per chi ha meno di 60 anni e aveva fatto Astrazeneca alla prima somministrazione. Ieri, invece, e’ stato completato l’arrivo in Campania della spedizione di vaccini Moderna, in 44.000 dosi questa settimana.