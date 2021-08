Vaccini, ripartono gli open day dell’Asl Na1. E si prepara l’operazione “W la scuola”

Ripartono oggi alla Fagianeria di Capodimonte a Napoli gli open day di vaccinazione per il covid dell’Asl Napoli 1 aperti ai cittadini residenti a Napoli di tutte le fasce di eta’ con il vaccino Pfizer con seconda dose prevista a 21 giorni. Anche oggi dopo l’inoculazione si potra’ effettuare il periodo di osservazione in una sala allestita con le riproduzioni dei principali capolavori presenti nel Museo: dalla Danae di Tiziano all’Antea di Parmigianino da Atalanta e Ippomene di Guido Reni alle Ipomee e boules de neige di Andrea Belvedere a Frisio a Santa Lucia di Eduardo Dalbono. Inoltre, tutti i vaccinati alla Fagianeria avranno diritto a un biglietto di ingresso ridotto al museo. L’Asl partenopea prepara intanto gli open day per il personale scolastico e per gli studenti in vista del rientro a scuola con quattro giornate di Open Day vaccinale dedicate al personale scolastico e agli studenti chiamati “W la scuola” e rivolti a chi sino ad oggi non hanno potuto o non hanno ancora scelto di vaccinarsi. Tra il personale scolastico la Campania vanta il primato di immunizzazioni, restano pero’ alcuni che per varie ragioni non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale oppure non hanno ancora completato il ciclo, a loro ed agli studenti sono dedicati quattro Open Day: si parte il 25 agosto alla Stazione Marittima con 1500 dosi per tutte le fasce d’eta’, con una seconda giornata il 30 agosto con altre 1500 dosi, si passa poi alla Mostra d’Oltremare il 3 settembre e il 6 settembre con 5.040 dosi per ogni giornata. Questi open day sono aperti al personale scolastico e agli studenti degli Istituti Scolastici del territorio di competenza dell’Asl Napoli 1 Centro (Anacapri, Capri, Napoli) e ci si prenota su opendayvaccini.soresa.it. Anche al Palazzetto dello Sport di Capri il 3 settembre ci sara’ un open day con 1.000 dosi a disposizione. La somministrazione di vaccini (in prima o seconda dose) e’ garantita comunque anche nei Distretti Sanitari di base dove non e’ necessaria alcuna prenotazione: e’ assicurata l’apertura dal lunedi’ al venerdi’ (ore 9,00 – 16,00) a favore di tutte le fasce di eta’ (12 – over 80) e di qualsiasi categoria.