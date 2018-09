Vaccini, Russo: Caos per colpa del governo

La messa in discussione da parte del governo del ”decreto milleproroghe” provoca tensione tra le scuole. Ed è proprio Ermanno Russo ad evidenziare questo scompiglio istituzionale. Genitori, figli e sopratutto i dirigenti scolastici stanno vivendo un periodo di grande confusione causato dall’ennesimo cambiamento di rotta. C’è bisogno di chiarezza per permettere un’equilibrio nelle scuole. Questo è importante per la formazione delle aule e per il benessere dei ragazzi. L’anno è già iniziato, si conoscono i vantaggi e i rischi dei vaccini; recentemente l’Unicef ha anche ricordato che nei primi sei mesi di quest’anno si sono verificati in Italia oltre 1000 casi di contagi da morbillo tra adulti e bambini. Nel 2016 circa 1,4 milioni di bambini sotto i 5 anni sono morti per malattie prevenibili con un vaccino. Manca solo una decisione definitiva, al contrario si rischia di mettere in discussione il futuro dei ragazzi.