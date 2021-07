Vaccini, Sileri: Astrazeneca? Lo sconsiglio per gli under 40

“La vaccinazione sta andando forte, è migliorata organizzazione e siamo vicini all’obiettivo. AstraZeneca? E’ un vaccino sicuro ma lo sconsiglio per gli under 40”. Lo dice Pierpaolo Sileri, sottosegretario al ministero della Salute, intervenendo alla tavola rotonda “Competitività ed efficienza per la ripartenza del sistema produttivo”, all’interno dell’evento Alis “Trasporti, logistica, sostenibilità: green e blue economy per la ripartenza” in corso presso l’Hilton Sorrento Palace. “Forse a livello europeo si poteva gestire meglio la fase di selezione dei sieri e accordo con le case produttrici – aggiunge – . Le Regioni hanno pieno diritto di governare i loro sistemi sanitari ma serve un coordinamento centrale più forte.