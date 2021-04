Vaccini, tutto pronto a Ischia e Procida: si parte la prossima settimana

Operai al lavoro anche sabato santo ad Ischia per allestire i due hub per la campagna vaccinale di massa programmata per la prossima settimana. Al palazzetto Taglialatela di Ischia saranno vaccinati gli abitanti di Ischia Porto, Barano e Casamicciola mentre quelli di Lacco Ameno, Forio e Serrara Fontana dovranno recarsi al palazzetto dello sport di Forio: circa 60.000 persone da vaccinare sull’isola dove sono già state somministrate circa 10.000 dosi di vaccino alla popolazione anziana e fragile, agli insegnanti, alle forze dell’ordine ai sanitari ed a circa 700 operatori delle strutture termali convenzionate. L’ Asl Napoli 2 Nord ha, inoltre, avviato contatti con le associazioni di categoria degli albergatori per reperire hotel per le vaccinazioni mentre l’ospedale Rizzoli continuerà ad effettuare vaccinazioni su pazienti a rischio. “Noi siamo pronti e voglio sperare che, come anticipato da De Luca, potremo davvero iniziare da giovedì prossimo; il nodo resta quello della disponibilità dei vaccini ma abbiamo ricevuto rassicurazioni a tal proposito”, dice il primo cittadino di Ischia Enzo Ferrandino. Oltre ai vaccini servono anche medici e per questo il direttore della Asl Napoli 2 D’Amore ha lanciato un appello: “Mi rivolgo ai giovani colleghi: rispondete al bisogno di salute dei vostri territori, raccogliete la sfida, diventando medici vaccinatori”; da martedì prossimo 300 giovani medici saranno convocati dall’azienda sanitaria per dare una spinta determinante alla campagna di vaccinazione sul territorio. Si tratta di giovani laureati che stanno frequentando i corsi di specializzazione presso le università italiane e hanno aderito al bando della Regione Campania per partecipare alla grande campagna di vaccinazione di massa. Anche a Procida, dove sono state somministrate già 970 dosi, la vaccinazione dell’intera popolazione partirà il prossimo fine settimana.