Vaccini, una singola dose Johnson & Johnson protegge anche da forme severe di Covid

Una singola dose del vaccino Johnson & Johnson protegge contro il Covid-19 sia sintomatico che asintomatico ed e’ efficace anche contro le forme di malattie severe o critiche che richiedono ospedalizzazione. Lo afferma uno studio di fase-3, in corso, pubblicato dal New England Journal of Medicine (Nejm), che ha coinvolto 19.630 partecipanti che hanno ricevuto il vaccino di Johnson & Johnson e 19.691 che hanno ricevuto un placebo. Gli obiettivi della ricerca era valutare l’efficacia del vaccino contro il Coronavirus da moderato a severo-critico da un minimo di 14 ad un massimo di 28 giorni dopo la somministrazione del campione che era risultato negativo al Coronavirus. Il vaccino Johnson & Johnson , secondo lo studio, ha protetto il 66,9% dei partecipanti dalla Covid-19 da moderato a severo-critico almeno 14 giorni dopo la somministrazione e il 66,1% a 28 giorni (l’85% per le sole forme severe o critiche della malattia). I vaccinati hanno riferito effetti collaterali come dolore al braccio, mal di testa, mialgia o nausea. La maggior parte dei sintomi erano da leggeri a moderati, e duravano 1 o 2 giorni.