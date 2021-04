Vaccino anti Covid, ad Avellino somministrate oltre 67mila dosi. Tocca a over 70, disabili e fragili

L’Asl Avellino fa sapere che “ad oggi sono 67.987 le dosi somministrate, di cui 46.616 prime dosi e 21.371 seconde dosi”. In particolare, nei 22 centri vaccinali presenti nella provincia irpina, sono “31.378 le dosi somministrate agli over 80, di cui 18.641 prime dosi e 12.737 seconde dosi; 4.879 le dosi somministrate ai soggetti fragili, 10.318 le dosi somministrate al personale scolastico, 2.258 le dosi somministrate alle forze dell’ordine”. L’Azienda sanitaria locale sottolinea di aver “quasi completato la vaccinazione degli over 80, ad eccezione dei soggetti registrati sulla piattaforma regionale come non deambulanti, e del personale scolastico. Contestualmente è già partita la vaccinazione dei soggetti fragili, disabili e over 70, secondo le indicazioni del Piano vaccinale”. Attualmente, spiega la Asl Avellino, “sono operativi tutti i 22 Centri vaccinali presenti sul territorio, ai quali dal 6 aprile 2021 si andrà ad aggiungere il drive through presso la Caserma Berardi”.