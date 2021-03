Vaccino anti Covid alle categorie fragili in Campania, mille adesioni in poche ore

L’Unità di crisi della Regione Campania comunica che alle ore 13.30 sono pervenute 1.000 adesioni da parte dei medici di medicina generale per le categorie fragili. Agli stessi medici, nei giorni scorsi, è stata inviata la mail con il link e le istruzioni per poter effettuare la registrazione per la vaccinazione anti Covid ai soggetti fragili. Nella giornata di oggi sarà aperta la piattaforma anche per il personale scolastico e universitario (compreso il personale Ata) relativo ai cittadini campani che svolgono l’attività fuori regione. Nella giornata di oggi sarà anche aperta la piattaforma per l’adesione alla campagna vaccinale rivolta al personale scolastico e universitario, compreso il personale Ata, che svolge l’attività fuori regione.