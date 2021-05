Vaccino anti Covid, in Campania 45 mila somministrazioni nelle ultime 24 ore

Complessivamente in Campania sono stati vaccinati con la prima dose 1.656.993 cittadini. Di questi 622.370 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 2.279.363, 45.093 piu’ di ieri. Lo comunica l’unita’ di crisi regionale nel bollettino che contiene i dati sulle somministrazioni aggiornati alle 12 di oggi. La campagna vaccinale (per la prima dose) e’ completa per il 73,4% degli over 80 non deambulanti iscritti alla piattaforma regionale, per l’81% dei fragili, l’86,5% degli ultrasettantenni, il 78,6% degli over 60 e il 50,7% dei caregiver.