Vaccino anti Covid, in Italia 16,2 milioni le dosi somministrate: Campania terza dopo Lombardia e Lazio

Sono 16.271.272 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l’82,6 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 19.700.240 (13.422.240 Pfizer/BioNTech, 1.727.200 di Moderna e 4.550.800 di AstraZeneca), mentre ammonta a 4.773.616 il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riferisce il bollettino elaborato da ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 6,10 di oggi. La somministrazione ha riguardato 9.409.483 donne e 6.861.789 uomini. Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 3.151.041 operatori sanitari e sociosanitari, 1.947.175 soggetti fragili e caregiver, 864.903 unità di personale non sanitario, 629.305 ospiti di strutture residenziali, 5.443.507 over 80, 2.011.017 della fascia 70-79, 464.987 della fascia 60-69, 1.141.448 personale scolastico, 307.686 comparto Difesa e Sicurezza, 310.203 altre categorie. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini percentuali, il Veneto con 1.605.200 dosi (86,2 per cento), le Marche con 453.425 dosi (85,9 per cento) e la Puglia con 1.059.650 dosi 85,8 per cento). La Lombardia è la Regione che finora ha somministrato più vaccini (2.593.998 dosi), seguita da Lazio (1.599.703 dosi) e Campania (1.395.251 dosi).