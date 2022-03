Vaccino Covid, Speranza: “No quarta dose a tutti”

(Adnkronos) – “Nessun Paese, a livello mondiale, sta immaginando, in questo momento, una quarta dose” di vaccino anti Covid “per tutti. Siamo partiti con gli immunocompromessi, il pezzo più fragile della nostra società. E, in queste ore, stiamo valutando anche un’ipotesi di estensione della quarta dose per le fasce generazionali più avanzate. Comunque dentro una fascia di fragilità”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa dopo il Cdm.

Speranza ha aggiunto che si tratta di una “riflessione che richiederà ancora un approfondimento. Ma è una cosa a cui ci stiamo preparando. In ogni caso, sulla base dell’evidenza scientifica, noi saremo pronti. Le dosi sono già a nostra disposizione. Questa mattina, in un confronto con il generale Figliuolo, abbiamo verificato: non avremmo problemi a fare una quarta dose a tutti ma dobbiamo aspettare il maturarsi di un’evidenza scientifica che in questo momento non è ancora data”.