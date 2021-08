Vaccino Moderna, completato iter per ok definitivo in Usa

(Adnkronos) – Moderna ha annunciato oggi che l’iter di presentazione della domanda alla statunitense Food and Drug Adminitration (Fda) per la piena autorizzazione al suo vaccino anti Covid è completato. Il processo era cominciato a giugno. Manca ora dunque solo il verdetto della Fda per incassare l’ok definitivo al prodotto per l’immunizzazione attiva finalizzata a prevenire Covid in persone da 18 anni in su. Il Ceo, Stéphane Bancel, parla di “pietra miliare importante” non solo per la battaglia contro Covid, ma anche per l’azienda. Si tratta infatti, “della prima presentazione di una Bla” domanda di licenza biologica, “nella storia di Moderna”.