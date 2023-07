Historia magistra vitae, si diceva già ai tempi dell’ Urbe. Con le dovute cautele e gli adattamenti necessari, ancora oggi tale assunto è da ritenersi valido e attuale, nonché punto fermo di partenza per una corretta analisi di quanto sta accadendo in giro per il mondo. Un’ analogia può aiutare a suffragare quanto innanzi.

Nel primo secolo dell’ era cristiana, prese forma nel Mondo Classico, in Grecia in particolare, la scuola di pensatori che presto furono denominati Sofisti. Uno di loro dell’epoca, egiziano, Ateneo di Naucrati, scrisse un’opera omnia sull’attività di quei pensatori vaganti che si muovevano di città in città per discutere liberamente delle loro idee. Ciò avveniva mentre quei filosofi da taverna davano fondo a cibarie di ogni genere, accompagnandole con altrettanto notevoli varietà di vini. Rimanevano così impegnati in trasferta ogni volta per alcuni giorni. Ateneo ambienta la sua narrazione a Roma, guarda caso, e la intitola appunto il Banchetto dei Sofisti, articolata in quindici volumi. La particolarità di quell’ opera consiste nell’ inquadrare quei protagonisti parolai anche se piuttosto acculturati, come dei volponi scaltri che finivano con l’adattare i loro pensieri alle esigenze contingenti. Un paragone irriverente del loro spessore culturale e dell’ attendibilità di quanto proclamavano di volta in volta, può essere fatto con gli attuali conduttori delle televendite.

In effetti, se i termini sofista e sofismo vengono usati oggi come indicatori di un pensiero non originale e più che zoppicante, alla base devono esserci solide motivazioni che autorizzano a pensare in tal modo. Facendo non un salto ma un capitombolo da allora a oggi, si è tentati fortemente di abbozzare un paragone tra quei personaggi di allora e quanti vorrebbero, il condizionale non suoni stonato, influire attualmente sul corso della storia.

Senza tema di ripercussioni di qualunque genere, e stando anche solo a ciò che ciascuno può osservare facilmente, si stanno tenendo ormai da un bel po’ di tempo una serie di incontri qua e là sulla superficie del pianeta. Per la maggior parte sono monotematici, per lo più inseriti in sigle associative diverse, che vorrebbero a tutti i costi essere considerate il Gotha della materia presa in esame di volta in volta. Riportando nei ranghi quello che fu definito anni addietro ” turismo congressuale”, cioè una gita di piacere fatta passare per un impotante meeting ufficiale, oggi si assiste alla ripresa sotto mentite spoglie di quel tipo di viaggiare, contornato da il più delle volte da altri fenomeni. Quanti vi partecipano hanno come scopo, almeno di egual peso di quello ufficiale, creare l’occasione di incontrare il personaggio ritenuto il deus ex machina. Il tutto in maniera informale e lasciare così, a parere strettamente personale, la firma morale su quanto sia oggetto di discussione. In effetti, al di là degli annunci trionfalisitici riportati da ogni mezzo di informazione, di quei meeting di concreto non resta niente o quasi. Certo è che non è così che si potrà dare una scossa al degrado che si è impadronito del mondo.

Sembra di rivedere lo sketch di anni fa, dove uno dei protagonisti diceva all’ altro: “Vai avanti tu, che mi viene da ridere”. Molto probabilmente va sostituito l’ultimo verbo con piangere.