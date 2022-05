Vaiolo, De Luca: In Campania nessuna emergenza ma monitoriamo

“A oggi non abbiamo nessuna emergenza, nessun problema. Stiamo monitorando la situazione, non abbiamo forme di trasmissione aerea di questa patologia; quindi, credo che sia bene non drammatizzare e non avere preoccupazioni eccessive”. Così il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta social, tranquillizza i cittadini sulla questione vaiolo delle scimmie.

“Anche perché diventa davvero complicata la vita, nel momento in cui si attenua il problema Covid, ci ritroviamo di fronte un altro problema sanitario. E la cosa diventa pesante da sopportare”, aggiunge. “Nessuna drammatizzazione – sottolinea – e, come elemento di tranquillità ulteriore, la consapevolezza che vi è già un farmaco sperimentato, pienamente disponibile per la cura di questa eventuale patologia”.