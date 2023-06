Valanga azzurra, Napoli in festa: in un libro fotografico il racconto della lunga emozione vissuta dalla città

“Valanga azzurra, Napoli in festa”: è il titolo del libro (pubblicato da La Valle del Tempo Edizioni) che racconta la marcia trionfale che ha condotto il Napoli alla vittoria dello scudetto, il terzo della sua storia, nel campionato 2022-2023, e soprattutto l’infinito amore nei confronti della squadra di calcio e dei suoi colori da parte della tifoseria partenopea.

Piazze, strade, vicoli, incroci, palazzi, balconi, finestre: con grande spontaneità nel corso delle lunghe settimane che hanno preceduto la sospirata conquista dello scudetto, la città si è vestita a festa: le foto di Nando Calabrese raccontano momento per momento le fasi di questa febbrile attesa e poi l’esplosione della gioia in tutti gli angoli della città. Sono immagini che rappresenteranno un prezioso documento quando tutti i festoni e gli addobbi saranno rimossi. Una città che non vedremo più così “in festa” ma che questo volume dalla elegante grafica conserverà a lungo.

Il libro si offre al lettore come uno scrigno di emozioni da vivere sulle quali, però, fermarsi a riflettere, guidati dagli storici, i sociologi e i giornalisti (tra i quali Domenico Condurro, Silvio de Majo, Peppe Iannicelli, Claudio Roberti, Mario Rovinello. Fotografie di Nando Calabrese) le cui considerazioni precedono le tante immagini che hanno reso queste settimane indimenticabili.

