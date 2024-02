Valditara “Cellulare sconsigliato a scuola, ok tablet a fini didattici”

ROMA (ITALPRESS) – “Le linee guida parleranno esclusivamente di un cellulare sconsigliato per uso didattico e di un tablet utilizzato solo per finalità didattiche”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a Rtl 102.5. “Io ho annunciato che nelle linee guida sull’educazione civica ci sarà un forte consiglio a non utilizzare il cellulare a scopo didattico nelle scuole dell’infanzia e medie, del tablet non ho mai parlato in termini di divieto, ma nelle elementari il tablet non deve sostituire la scrittura con carta e penna e deve essere utilizzato per finalità didattiche. Per quanto riguarda le superiori – prosegue -, credo che l’uso del tablet sia assolutamente possibile e consigliabile in determinate occasioni, mentre il cellulare rappresenta uno strumento di forte distrazione, vedo difficile fare didattica con un cellulare”.

