Valditara: Ghali? Giornata di festa, non voglio parlare di polemiche

“Olimpiadi momento in cui si sospendono i conflitti”

Milano, 6 feb. (askanews) – “È una giornata di festa, non voglio parlare di polemiche, oggi parlo soltanto di cose belle, senza polemica”, “dedichiamo troppo tempo alle polemiche, parliamo di cose belle, parliamo di cose positive, vedere così tanti ragazzi, aver incontrato i ragazzi che hanno partecipato anche, sono venuti a Cortina lo scorso anno, sono ragazzi particolarmente meritevoli, sono stati premiati per appartenere alle scuole, alle comunità scolastiche più meritevoli che hanno partecipato a questa iniziativa e mi ha fatto grande piacere. Quindi, questa è oggi una grande giornata di festa”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine dell’inaugurazione di Casa Italia alla Triennale, a proposito delle polemiche sollevate dal rapper Ghali per la sua esibizione di stasera alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina.”D’altro canto, le Olimpiadi nella storia dell’Occidente rappresentano qualche cosa di molto importante perché erano il momento in cui nell’antica Grecia si sospendevano le guerre, anche i conflitti che dividevano una città rispetto all’altra città e in cui ci si sentiva tutti uniti da questa grande fratellanza che lo sport induce” ha aggiunto.Ghali con un post sui social ha polemizzato sulle condizioni che gli sarebbero state imposte per la sua esibizione alla cerimonia di inaugurazione: “So perché mi hanno invitato. So anche perché non ho più potuto cantare l’Inno d’Italia. So perché mi hanno proposto di recitare una poesia sulla pace. So che poteva contenere più di una lingua. So che una lingua, quella araba, all’ultimo era di troppo”. Aggiungendo: “So che un mio pensiero non può essere espresso. So anche che un mio silenzio fa rumore. So che è tutto un gran teatro”.