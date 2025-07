Valditara: ipotesi estendere il 4+2 con un anno di università

“Ovviamente ci vuole norma primaria, cioé una legge”

Manduria, 5 lug. (askanews) – “Stiamo ragionando su come estendere ulteriormente il sistema 4+2, che attualmente ovviamente si riferisce all’istruzione tecnico-professionale, cioè quattro anni di istituto tecnico o professionale e due di ITS, aggiungendo un anno di università e quindi, previo accordo di una università con ITS, il tutto ovviamente su base volontaria, e previa la costruzione di un percorso di intesa fra università e ITS, il riconoscimento del biennio dell’ITS così come concordato equivalente ai primi due anni di università: per cui sostanzialmente basterebbe poi un anno finale di università per ottenere la laurea triennale”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara intervenendo al Forum in Masseria.”Ovviamente – ha precisato – ci vuole una norma primaria, cioè una legge. Stiamo ragionando con la CRUI, sto ragionando con la collega Bernini: sarebbe una innovazione veramente rivoluzionaria nella totale autonomia dell’università. E’ una opportunità in più per valorizzare ITS e università”, ha concluso.