ROMA (ITALPRESS) – “Da tempo io sostengo che si debba estendere il divieto” di utilizzo dei social per i minori di 16 anni “anche in Italia, l’ho già detto tante volte. C’è un disegno di legge in Parlamento, decide il Parlamento”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine di una conferenza stampa della Lega sul referendum sulla giustizia.
(ITALPRESS).
-Foto Ipa Agency-
Valditara “Sul divieto uso dei social per under 16 decide il Parlamento”
