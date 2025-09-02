Musica, Vale Lambo torna con “Angeli Violenti”: rime taglienti e cuori nudi nel nuovo mixtape

Dopo quasi un anno dalla repack di Lamborghini a Via Marina, Vale Lambo è pronto a riprendersi la scena. Il 5 settembre arriva Angeli Violenti (Warner Music Italy), nuovo mixtape che segna un ritorno attesissimo per l’artista napoletano, tra i nomi di punta della scena urban nazionale. Anticipato dal singolo Follow in collaborazione con Lele Blade e Christian Revo, il progetto promette di scuotere le acque del panorama rap italiano.

Con Angeli Violenti, Vale Lambo torna a raccontare il suo mondo con la schiettezza che lo contraddistingue. Le barre affilate e le punchline dirette sono al servizio di una narrazione che affonda le radici nei contesti difficili da cui l’artista proviene: periferie segnate da contraddizioni, lotte interiori e desiderio di riscatto. Ma non mancano, come da cifra stilistica, aperture più intime e momenti introspettivi che mostrano l’altra faccia del rapper: quella di un autore consapevole, capace di mettere a nudo la propria fragilità.

Il mixtape è un equilibrato alternarsi di banger esplosivi e tracce più riflessive, in cui convivono trap, rap e accenti R&B. Ogni pezzo è un tassello di un percorso in continua evoluzione, che restituisce la complessità artistica e personale di Vale Lambo. Un sound maturo, contaminato e potente, che non rinuncia mai alla connessione con le radici e con la lingua di casa.

Il singolo Follow, già disponibile, è un botta e risposta ironico su una rottura vissuta in modo disilluso: tutto nasce da un “unfollow” sui social, che diventa pretesto per una serie di rime pungenti e taglienti. L’ironia si mescola alla rabbia e al disincanto, in un brano che sorprende per la leggerezza del tono quanto per la profondità del sottotesto.

Classe 1991, originario di Secondigliano, Valerio Apice – in arte Vale Lambo – muove i primi passi nella scena con il collettivo 365muv, per poi farsi conoscere insieme a Lele Blade con il duo Le Scimmie. Dopo l’album d’esordio Angelo (2018), pubblicato con Dogozilla, firma per BFM Music (label di Luchè) e pubblica Come il Mare nel 2020, dove compaiono nomi come Geolier, MadMan, CoCo e Carl Brave. Tra freestyle, singoli di successo e collaborazioni prestigiose, Vale Lambo si conferma voce credibile di una generazione in bilico tra sogni e realtà.

Membro del collettivo SLF (Solo La Fam), ha partecipato ai due volumi di We The Squad, entrambi certificati disco di platino. Dopo il fortunato Lamborghini a Via Marina, Angeli Violenti rappresenta un ulteriore passo in avanti: più che un ritorno, è una nuova affermazione.