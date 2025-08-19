Valentina Autiero, incarico in Europa con State Street Investment Management

State Street Investment Management annuncia la nomina di Valentina Autiero a Senior Intermediary Sales per la Spagna. La manager italiana, laureata in Relazioni Internazionali all’università L’Orientale di Napoli, vanta 20 anni di esperienza nell’industria dell’asset management. Prima di entrare in State Street Investment Management ricopre il ruolo di Country Head Italy in Amchor Investment Strategies, boutique di asset management con base a Madrid, dove è responsabile dello sviluppo del business in Italia.