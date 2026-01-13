Valentina Bracaglia è la nuova cfo di Acea

Valentina Bracaglia, laurea con lode in ingegneria gestionale all’Universita’ La Sapienza di Roma e’ la nuova chief financial officer del gruppo Acea.

Nata nel 1988 a Frosinone, Bracaglia e’ entrata nel gruppo Acea a luglio 2023 in qualita’ di responsabile group Planning & control, ha poi assunto il ruolo di deputy chief financial officer da dicembre 2024, accompagnando l’evoluzione dei processi di pianificazione e controllo. All’interno del gruppo Acea e’, inoltre, consigliere di amministrazione di Acque, Aquaser e Acea ATO2, contribuendo al rafforzamento della governance e al presidio economico-finanziario delle societa’.

Dal 2016 al 2023 ha maturato una solida esperienza in Autostrade per l’Italia, ricoprendo diversi ruoli di prima responsabilita’ nelle strutture di planning & control, con responsabilita’ anche sulle operazioni di M&A. Nel corso di questo periodo ha ricoperto incarichi come consigliere di amministrazione in diverse societa’ del gruppo.