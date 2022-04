Valentina Fracassi guiderà la strategia marketing di Lenovo in Italia

Valentina Fracassi assume la carica di Marketing Manager di Lenovo in Italia. Nel nuovo ruolo, Valentina ha il compito di guidare la strategia marketing di Lenovo in Italia per l’intero business PC e smart devices riportando a Emanuele Baldi, Executive Director e General Manager, Italy and Israel, Lenovo con l’obiettivo di consolidare l’awareness del brand nel mercato, ottimizzando la customer experience e massimizzando l’impatto degli investimenti media.

“Siamo particolarmente orgogliosi del percorso di Valentina, che da quando è entrata in Lenovo nel 2019 ha svolto un lavoro eccellente come Consumer Marketing Manager,” dichiara Emanuele Baldi, ED & GM, Italy and Israel, Lenovo. “Sono convinto che, nel suo nuovo ruolo, Valentina insieme all’intera organizzazione marketing contribuirà a consolidare il brand di Lenovo. Vogliamo continuare a offrire ai nostri partner e ai consumatori la migliore esperienza possibile con la nostra tecnologia e i nostri servizi, sia nella vita personale che in quella professionale”. “Sono entusiasta della nuova sfida che mi attende, in una frase cruciale della trasformazione di Lenovo. Lavoreremo con tutto il team per sviluppare strategie di marketing a supporto degli obiettivi di business del nostro Gruppo in Italia, massimizzando tutte le opportunità che ci offre il mercato, nell’ottica di offrire un’esperienza sempre migliore e sostenibile con il brand Lenovo a tutti i nostri partner e clienti,” commenta Valentina Fracassi.

Prima di fare il suo ingresso in Lenovo nel 2019 in qualità di Consumer Marketing Manager, Valentina Fracassi ha maturato una significativa esperienza nel settore dell’elettronica di consumo, ricoprendo ruoli di responsabilità nei dipartimenti marketing di aziende come Asus e Unicorn. Laureata all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in comunicazione, ha iniziato il suo percorso professionale nel 2007 come Sales & Event Manager in una società di eventi e poi come Key Account in un’agenzia di comunicazione e media.