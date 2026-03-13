Valentini “Con ‘Il Californiano’ un modo nuovo di raccontare l’Italia negli Usa”

LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il Californiano approda a Los Angeles nel momento perfetto, la settimana degli Oscar, e sarà accolto con con grande entusiasmo perché il lavoro fatto dal Newyorkese in questi anni ha già dimostrato quanto sia importante offrire alla comunità italiana, ma non solo, anche agli amici american e a un pubblico internazionale uno strumento che consente di parlare di Italia in modo diverso e più moderno”. Lo afferma Raffaella Valentini, console generale d’Italia a Los Angeles, a margine delle iniziative organizzate nel contesto della Oscar Week da Il Newyorkese e Campus Salute, in collaborazione proprio con il Consolato. Durante la settimana è stato presentato il primo numero de Il Californiano, lo spin-off de Il Newyorkese dedicato alla California, che racconta storie, imprese e relazioni tra Italia e Stati Uniti.

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