Valentino Monaco dalla serie C a Brescia approda alla Premier League maltese al Sliema Wanderers F.C.

Valentino Monaco si è trasferito per quest’anno in serie A a Malta con il Sliema Wanderers F.C. dove sta giocando con la primavera il talento nato in Francia a Novembre del 2003, a 18 anni sta facendo un ottima esperienza a Malta. Poi sta facendo parlare di sé tutti gli addetti ai lavori con ottime prestazioni impreziosite da assist e Goal.

Gli inizi sono stati in Francia con l’Epernon poi il trasferimento in Italia a 5 anni alcune scuole calcio ed a 9 anni entra nel settore giovanile della Salernitana dove ci resta fino ai giovanissimi regionali sempre due, tre anni sotto categoria poi l’Avellino dove gioca un campionato nazionale U15 e U17. E poi pur giocando costantemente nella sua categoria (Under 19) sempre in orbita prima squadra sin dai 15 anni. A 16 anni si trasferisce a Bergamo per un esperienza in serie D e poi a Brescia in serie C, (Feralpisalò) ma alcuni piccoli infortuni e poi il Covid e le sospensioni per la pandemia né condizionano l’anno, ed un suo imminente trasferimento in serie A in Belgio; oltre al talento, ha degli ottimi parametri fisici 185 d’altezza, ma soprattutto tecnici ed atletici (Percorre in media 10 Km a partita ) insomma una marcia in più rispetto ai suoi coetanei. E tanto spirito di sacrificio, e perseveranza oltre che passione per il calcio. La sua è una personalità forte e tranquilla e sempre disponibile ad aiutare gli altri.

Caratteristiche tecniche : Monaco è un giocatore duttile che può ricoprire più ruoli, Dal Mediano di spinta a centrale e/o interno di centrocampo fino a fare la mezzala. E un centrocampista che può fare le due fasi sia di interdizione che di ordine organizzazione e spinta, viene definito un Tutto-campista, abile nei dribbling negli Assist e specialista nei calci piazzati.

Valentino ha sempre lavorato tanto e fatto tanti sacrifici fin da piccolo, si allenava anche la mattina prima di andare a scuola poi tanti sport complementari dall’atletica con brillanti risultati più volte campione regionale e record nazionali in varie discipline ma anche il nuoto il Judo e la kick Box, fino a quando ha dovuto lasciare per dedicarsi al calcio. Fin da piccolo ha fatto tante esperienze e tanti Camp estivi con Juventus, Napoli, Barcellona e Fiorentina. Rifiutando anche molte proposte di club professionistici. E poi tantissimi tornei. Insomma un adolescenza ricca di esperienze dove ha girato anche tutta l’Italia e L’Europa.

Poi è arrivato quest’anno il Sliema Wanderers F.C. che è il club più titolato del paese e vanta 26 campionati maltesi, 21 Coppe di Malta e 39 partecipazioni alle coppe Europee tra cui 10 in Champions league.

I miei genitori vogliono che al calcio abbini lo studio sto frequentando il liceo scientifico, ma quest’anno ho fatto anche una specializzazione con il Malta Stock Exchange Institute oltre a certificazioni Informatiche e linguistiche che mi hanno permesso di migliorare anche l’inglese.

Presto il ritorno in Italia per riabbracciare i genitori e tutti gli amici, mi mancano tanto ma questa esperienza mi ha fatto crescere tanto e mi ha permesso di confrontarmi in un contesto multiculturale e con tante possibilità, La passione per il calcio continua.

