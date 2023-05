Valeria Dal Corso nuovo Ceo di Societe Generale Securities Services

SGSS in Italia annuncia che, previa approvazione del consiglio di amministrazione e dell’autorità di vigilanza, Valeria Dal Corso è nominata Amministratore Delegato e Direttore Generale di SGSS S.p.A. e Country Head di SGSS in Italia a partire dal 3 luglio 2023, in sostituzione di Roberto Pecora che ha deciso di intraprendere nuovi progetti al di fuori del gruppo Societe Generale.

Valeria Dal Corso lavorerà in pieno allineamento con David Abitbol, Presidente del Consiglio di Amministrazione di SGSS S.p.A. e Head of Societe Generale Securities Services, e Alessandro Gumier, Chief Country Officer e Head of Global Banking and Investor Solutions in Italia.

Commentando la nomina, David Abitbol ha dichiarato: “Sono felice di dare il benvenuto a Valeria nel suo nuovo ruolo. L’esperienza trentennale di Valeria nel settore, insieme alla sua profonda conoscenza del nostro business, delle operations e dell’IT, saranno risorse chiave per garantire continuità e accrescere ulteriormente SGSS in Italia. Vorrei ringraziare calorosamente Roberto per il suo importante contributo durante gli oltre 20 anni all’interno del gruppo Societe Generale e più recentemente in SGSS”.

Alessandro Gumier ha aggiunto: “I risultati di Valeria negli ultimi anni e le sue forti capacità manageriali che tutti noi apprezziamo saranno una risorsa importante per SGSS S.p.A. e Societe Generale nel suo complesso”.

SGSS in Italia, player chiave nel settore dei securities services con oltre € 7161 miliardi di asset in custodia, fornisce servizi di post trading agli investitori istituzionali, tra i quali custodia e regolamento titoli, depositario, amministrazione fondi, middle office, gestione della liquidità, transfer agent e soluzioni informatiche per la gestione del rischio e della performance.