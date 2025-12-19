Valerio Medici nuovo segretario generale di Feneal Uil Campania

Valerio Medici è il nuovo segretario generale della Feneal Campania, categoria degli edili della Uil.Medici è stato eletto questa mattina nel corso del Consiglio regionale della Feneal di Napoli e Campana, alla presenza del segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri e del segretario generale della Feneal nazionale, Mauro Franzoloni. Medici, 45 anni, componente della Segreteria della Feneal Uil di Napoli dal 2010 e segretario organizzativo della stessa categoria dal 2018, è stato presidente di Aslen (associazione Rlst) ed è attuale vicepresidente della Cassa Edile di Napoli, oltre che componente del cda del Formedil di Napoli.”La sicurezza sul lavoro, attraverso la formazione preventiva e continua, per la Feneal, per la Uil, resta il tema dei temi, la responsabilità e la battaglia più grande, affinché non ci siano più morti nei cantieri e sui luoghi di lavoro”, ha dichiarato.