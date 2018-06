Validation Lab, opportunità per aspiranti imprenditori di tecnologie sanitarie

Si chiama Validation Lab ed è un programma di due mesi promosso dall’Eit Health, che consente agli aspiranti imprenditori di tutta Europa di scoprire il potenziale commerciale delle loro idee di tecnologia sanitaria. Il programma aiuta i partecipanti a esplorare e convalidare le loro idee, il potenziale di mercato e il modello di business.

Possono presentare domanda di adesione al bando – che si chiuderà il prossimo 1° luglio – società Medtech o Healthtech, in particolare quelle con idee in fase iniziale. Validation Lab è per team di due o più persone che vogliono sviluppare le abilità necessarie per lanciare la loro idea come start-up.

ValidationLab, precendentemente noto come LaunchLab, è uno dei sei Eit Health Bootcamp, programmi intensivi da due a tre mesi per i team europei i cui membri hanno l’ambizione di diventare imprenditori.