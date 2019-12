Valle D’Aosta, il presidente Fosson si dimette”Totalmente estraneo”

Aosta, 14 dic. – (Adnkronos) – Il presidente della Regione Valle d’Aosta, Antonio Fosson, si dimette ed è in procinto di spiegare la sua decisione in una conferenza stampa a Palazzo Regionale ad Aosta. Lo avrebbe deciso al termine di una riunione di maggioranza convocata a seguito degli inviati dalla Dda in merito all’inchiesta sul condizionamento delle elezioni regionali del 2018 in Valle d’Aosta da parte della ‘ndrangheta.

Insieme a Fosson si sono dimessi anche gli assessori Stefano Borrello e Laurent Vierin.

“Per onorare quel senso di responsabilità politica che ho sempre perseguito e anche per salvaguardare la mia personale dignità profondamente ferita per le infamanti ipotesi che vengono formulate ho deciso di fare un passo indietro e di dare le mie dimissioni dalla carica di presidente della Regione Valle D’Aosta”, ha detto Fosson nel corso di una comunicazione alla stampa. “Questo sottolineando però con forza la mia totale estraneità rispetto ai fatti di cui ho avuto lettura negli ultimi giorni sui giornali”, ha aggiunto.