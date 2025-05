Valle d’Aostra record assoluto Ue su auto ogni 1000 abitanti: 2.295

Roma, 21 mag. (askanews) – È leggermente diminuito il numero di auto e veicoli passeggeri rispetto al numero di abitanti nell’Unione europea, a 0,55 veicoli per abitante nel 2023, ossia un decimo di punto percentuale in meno rispetto al livello del 2022. Lo riporta Eurostat, con uno studio che mette in rilievo le marcate differenze tra varie aree e regioni della Ue, a riflesso di condizioni economiche generali ma anche di circostanze specifiche delle realtà locali.

“Ad esempio – afferma l’ente di statistica comunitario – il record della Valle d’Aosta è influenzato dalle regole locali sulla tassazione favorevoli”.

La Valle d’Aosta si attesta infatti al primo posto assoluto sui livelli di motorizzazione, con 2.295 auto ogni 1000 abitanti, ma secondo Eurostat la Top 3 in Europa è tutta di realtà del Nord Italia: seconda è la Provincia autonoma di Trento, con 1.521 auto per 1000 abitanti, terza la Provincia autonoma di Bolzano, con 915 auto. Tra le 10 Regioni con i maggiori livelli di motorizzazione 6 sono in Italia, e una rispettivamente in Finlandia, Grecia, Olanda e nella Repubblica Ceca.

All’opposto il livello più bassi di auto per abitante si registrano nella regione oltre oceano della Myotte francese, con solo 83 auto per 1000 abitanti, seguita dal Peloponneso in Grecia, con 206 auto per 1000 abitanti e dalla Guayana (anche questa un’area ben lontana dal Vecchio Continente ma che ricade nella giurisdizione dell’Esagono, dove si registrano con 223 auto per 1000 abitanti).

Delle 10 Regioni con i minori livelli di motorizzazione 4 sono in Grecia, dice ancora Eurostat, 2 in Francia, 2 in Romania, 1 in Germania e 1 in Austria. Da rilevare che due di queste zone sono le aree metropolitane di Berlino (solo 340 auto per abitante) e Vienna (364 auto per abitante). (fonte immagine: Eurostat).