Vallo di Diano in vetrina a Paestum: strategia comune per turismo e commercio

Il Salone delle attività all’aria aperta che si tiene al Next – Ex Tabacchificio di Paestum dal 10 al 12 Aprile vedrà la presenza, con un proprio stand, della Comunità Montana Vallo di Diano che ha nella propria programmazione strategica annuale la partecipazione all’Open Outdoor Experiences ritenuta una delle vetrine più qualificate a livello nazionale in materia di attività all’aria aperta.

Il vicepresidente della Comunità montana con delega al turismo, Antonio Pagliarulo, ha promosso per l’edizione 2026 un coinvolgimento ampio che include, oltre ai Comuni, alle associazioni e agli operatori turistici, anche il Distretto territoriale diffuso del commercio Area interna Vallo di Diano. Si tratta dell’agenzia di sviluppo riconosciuta dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 884 del 2 ottobre 2023, con la Comunità montana nel ruolo di ente capofila dei 56 soci fondatori.

Alla partecipazione congiunta si affianca anche il contributo del GAL Vallo di Diano, presieduto da Angela D’Alto. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di costruire una narrazione unitaria del territorio del Vallo di Diano, rafforzarne il brand, valorizzare le eccellenze locali e promuovere progetti, reti e nuovi servizi delle strutture coinvolte.

Una strategia condivisa dalle governance degli enti interessati: la Comunità montana, presieduta da Vittorio Esposito, e il Distretto del commercio, guidato da Amedeo De Maio e coordinato da Vincenzo Quagliano.

L’obiettivo strategico è sostenere la crescita dell’attrattività del territorio, renderlo più inclusivo e consolidarne la reputazione, con una particolare attenzione alla promozione delle attività economiche e delle opportunità occupazionali che caratterizzano l’area interna del Vallo di Diano.