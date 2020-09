Valorizzare le eccellenze italiane in Giappone: la missione della Camera di commercio Italiana in Giappone

Partita anche quest’anno l’iniziativa “True Italian Taste” per la lotta all’Italian sounding, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e coordinata da Assocamerestero, l’associazione che riunisce le 81 Camere di Commercio Italiane nel mondo. La Camera di Commercio Italiana in Giappone (ICCJ) ha accolto l’iniziativa con tre appuntamenti volti a valorizzare i prodotti autentici italiani e a potenziare la loro diffusione sul territorio giapponese. Il primo, la masterclass “Marketing del vino Italiano in Giappone ”, tenuta in lingua giapponese rivolta a professionisti del settore vino, nasce dalla necessità di dotarsi di nuovi strumenti rispetto alle classiche attività di vendita e promozione fisica e per introdurre alle best practice di marketing internazionali, sia nella gestione dei brand che nella strategia digitale.

Nell’ambito del consueto appuntamento Authentic Italian Table (AIT) , festival gastronomico organizzato nelle principali capitali alimentari di tutto il mondo, la Camera di Commercio Italiana in Giappone ha organizzato due incontri. Il primo è stato dedicato alla promozione del Friuli Venezia Giulia e delle sue eccellenze gastronomiche – il vino macerato, il prosciutto di San Daniele e il formaggio Montasio – attraverso la voce e la cucina dello chef Roberto Gruden. Il secondo appuntamento, “A Lezione con i maestri della cucina italiana e giapponese” è stato luogo per un confronto culinario tra Viviana Varese, chef stellata del ristorante Viva (Milano) e Head Ambassador a Expo Milano nel 2015, e lo chef Masahiro Kasahara, armati di due ingredienti tipici della nostra tradizione: il Grana Padano e l’olio vergine di oliva, ottimi per esaltare anche i sapori della cucina nipponica. In autunno sono previste nuove iniziative nel contesto della “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo” con l’obiettivo di promuovere la cucina nostrana e la sua autenticità nel Mondo, e che culmineranno con l’XIa edizione del Gran Concorso di Cucina per chef professionisti di cucina italiana in Giappone. Per tutte le informazioni sui nostri eventi prego consultare il sito: https://iccj.or.jp/it.