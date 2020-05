Valotta (Virgin Active): “Doveroso aspettare riapertura, adottato protocollo sicuro”

Palermo, 26 mag. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – “L’epidemia è una cosa seria, ed è stato doveroso attendere i tempi giusti per la riapertura. Ci sarà un nuovo modo di vivere l’allenamento. Dovremo essere tutti più pazienti, attuare comportamenti responsabili, adattarci ai nuovi scenari”. A parlare con l’Adnkronos è Luca Valotta, Presidente e Direttore Generale di Virgin Active Europe, una delle catene di centri fitness più grandi in Europa. Anche le palestre Virgin hanno riaperto i battenti con tutte le precauzioni previste per l’emergenza coronavirus. “Non potremo allenarci tutti alla sei di sera, o durante la pausa pranzo – spiega Valotta – Per venire incontro ai nostri soci apriremo prima al mattino e chiuderemo più tardi la sera, è importante non creare assembramenti”.