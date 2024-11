Valter Quercioli presidente, cambio della guardia per Federmanager

Valter Quercioli è eletto presidente nazionale di Federmanager, succedendo a Stefano Cuzzilla, che guida l’organizzazione dal 2015. La nomina avviene durante il Congresso nazionale a Roma, dove si è provveduto al rinnovo delle cariche per il triennio 2024-2027. Quercioli ha ottenuto un consenso quasi unanime, con il 97 per cento dei voti. Nato a Firenze nel 1963, vanta una lunga esperienza come dirigente industriale ed è attualmente in forza a Baker Hughes – Nuovo Pignone. Già vicepresidente della federazione, è apprezzato per la sua visione strategica e l’impegno nel valorizzare il ruolo dei manager in Italia. Nel suo discorso di insediamento, Quercioli ringrazia il congresso per la fiducia accordatagli, presentando un programma incentrato su soluzioni concrete per i manager industriali, sia attivi che in pensione. Ha inoltre sottolineato la volontà di promuovere iniziative dedicate ai giovani e alle donne, puntando a una modernizzazione delle relazioni industriali.