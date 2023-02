Valter Trevisani Lead Independent Director di Fincantieri

Il consiglio di amministrazione di Fincantieri ha approvato il Piano di Sostenibilita’ 2023-2027, e, su richiesta degli amministratori indipendenti, ha nominato il consigliere indipendente Valter Trevisani quale Lead Independent Director della Societa’, in conformita’ al Codice di Corporate Governance. Il Lead Independent Director, spiega in una nota la societa’, restera’ in carica fino alla scadenza dell’attuale consiglio di amministrazione e pertanto fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.