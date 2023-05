Valutare la sostenibilità, seminario a Napoli di Asvis ed emeriti Federico II

Valutare la sostenibilità è essenziale per passare dalla visione alla sua concreta attuazione. Ne sono convinti i promotori, ASViS e APEF, del seminario dal titolo “Le valutazioni per la sostenibilità – approcci, esperienze e strumenti”, in programma a Napoli per il prossimo 23 maggio dalle ore 9 alle 13.30 presso il Dipartimento di Architettura (Palazzo Gravina, aula “Gioffredo” – 1° piano – Via Monteoliveto, 3). Un appuntamento pensato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e dall’Associazione dei professori emeriti dell’Università di Napoli Federico II nell’ambito dell’edizione 2023 del Festival dello Sviluppo Sostenibile e dedicato a studenti, ricercatori, professionisti e decisori pubblici. E’ articolato in tre sessioni, con l’obiettivo di esplorare le diverse dimensioni della sostenibilità. Oltre ai diversi approcci alla valutazione che tengono conto degli obiettivi e delle sue diverse tipologie (ambientale, sociale e di governance), particolare attenzione viene dedicata ai modelli e a gli indicatori valutativi utili a sostenere processi di apprendimento partecipativi, trasparenti e responsabili. Con l’ausilio di esempi e casi concreti, il seminario si propone di aprire così uno spazio di riflessione sulle pratiche valutative in tema di sostenibilità perché la valutazione non si riduca a un adempimento burocratico.

SESSIONE I – Approcci per la valutazione della Sostenibilità

Introduzione: ESG e valutazioni: un approccio meso

Mita Marra, Professore di Politica Economica – Università di Napoli “Federico II”, Editor-in-chief della Rivista Evaluation and Program Planning

La dimensione della governance nelle valutazioni della Corte

Giancarlo Di Lecce, Consigliere della Corte dei Conti

Conclusioni – Lo storytelling della sostenibilità: come rendere le valutazioni interessanti

Mirella Orsi, Divulgatrice scientifica – Between Science & Society HUB dell’Italian Institute for the Future

SESSIONE II – Esperienze per la valutazione della Sostenibilità

Introduzione

Luigi Fusco Girard, Professore Emerito di Estimo e Valutazione – Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Segretario dell’APEF

Valori e valutazioni nei processi decisionali per la sostenibilità

Maria Cerreta, Professore Ordinario di Estimo – Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Architettura

Rigenerazione urbana e processi valutativi innovativi

Giulio Mondini, Decano della SIEV – Società Italiana di Estimo e Valutazione, Cattedra UNESCO

La città sostenibile: dal piano progetto alla sua attuazione. Quali processi valutativi?

Ezio Micelli, Professore Ordinario di Estimo – Università Iuav di Venezia

Conclusioni – Valutazioni multidimensionali per una sostenibilità integrale

Francesca Nocca, Ricercatore, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Martina Bosone, Ricercatore, Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (IRISS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

SESSIONE III – Strumenti per la valutazione della Sostenibilità

Introduzione

Carlo Lauro, Professore Emerito di Statistica – Università degli Studi di Napoli “Federico II”,

Presidente dell’APEF

Dati e Indicatori per la Sostenibilità

Filomena Maggino, Professore Ordinario di Statistica Economica – Università di Roma 3, Editor-inchief della Rivista Social Indicators

Metodi e Modelli per la valutazione della Sostenibilità

Maria Gabriella Grassia, Professore Ordinario di Statistica Sociale – Università degli Studi di

Napoli “Federico Il”

Conclusioni – Un approccio complesso alla sostenibilità

Corrado Crocetta, Professore Ordinario di Statistica – Università di Foggia, Presidente della

Società Italiana di Statistica

Comitato organizzatore: Carlo Lauro, Luigi Fusco Girard, Mita Marra

Informazioni e Contatti: https://www.apef.unina.it martina.bosone@gmail.com

Registrazione all’evento: è possibile partecipare all’evento previa iscrizione inviando una mail a infoapef.unina.it oppure compilando il seguente modulo https://forms.gle/3z4dBypQAgMtxHue7

Link per collegarsi: il link verrà pubblicato sul programma dell’ASViS e sul sito dell’APEF