Vance accusa Zelensky nello Studio Ovale di essere “irrispettoso”

Il vicepresidente Usa: dovreste ringraziare Trump

Washington, 28 feb. (askanews) – “Con tutto il rispetto, penso che sia irrispettoso per lei venire nello Studio Ovale e cercare di litigare davanti ai media americani”, ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance rivolgendosi al presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il suo incontro nello Studio Ovale con il presidente Donald Trump.Momenti di alta tensione all’incontro; durante il faccia a faccia alla Casa Bianca, il presidente americano e quello ucraino hanno alzato la voce, Trump è sbottato in dichiarazioni molto irritate riportate dalla stampa in attesa dell’esito del colloquio.”State giocando col rischio di una Terza Guerra Mondiale”, ha detto, rivolgendosi a Zelensky, arrivato a Washington per tentare di strappare alcune garanzie di sicurezza in cambio della firma dell’accordo per lo sfruttamento delle terre rare e di altre risorse. E a Vance, che ha definito Zelensky “irrispettoso”, il presidente ucraino ha detto: “Ma sei mai stato in Ucraina?”.