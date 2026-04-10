Vance: Iran? Se pronti a negoziare in buona fede, tenderemo mano

Prima di volare in Pakistan: cercheremo di condurre negoziati positivi

Roma, 10 apr. (askanews) – Il vicepresidente americano JD Vance ha detto di volere “negoziati positivi” con l’Iran, prima di imbarcarsi sull’Air Force Two per volare in Pakistan, dove sono previsti i colloqui dopo il raggiungimento di una tregua temporanea tra Iran e Usa.”Come ha detto il presidente degli Stati Uniti, se gli iraniani sono pronti a negoziare in buona fede, siamo disposti a tendere la mano”, ha detto Vance, ma “se cercano di prenderci in giro, vedranno che la nostra squadra negoziale non sarà molto aperta”.”Cercheremo di condurre negoziati positivi – ha sottolineato – il presidente ci ha dato delle direttive abbastanza chiare, andiamo a vedere”.